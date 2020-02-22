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الأفيال والنمور ضمن قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض

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الأفيال والنمور ضمن قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نيودلهي

أدرج مؤتمر الأمم المتحدة حول حماية الحياة البرية المنعقد في مدينة جاندهيناجار الهندية أمس 10 أنواع على الأقل إلى قائمة الحيوانات الأكثر عرضة للانقراض.

وقرر المؤتمر بأنه على الأطراف الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة للمحافظة على الأنواع المهاجرة إدراج الأفيال الآسيوية والنمور المرقطة وسمك قرش الطرف الأبيض بالمحيطات وأنواع عدة من الطيور، تشمل الحباري الكبير والحباري الصغير والحباري البنغالي والقطرس، على قائمة الحيوانات الأكثر عرضة للانقراض.


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