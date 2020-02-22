السفينة السياحية ويستردام تغادر كمبوديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بنوم بنه
غادرت السفينة السياحية «ويستردام» ميناء «سيهانوكفيل» الكمبودي صباح أمس، بعد أن رفض عدد من الدول الآسيوية استقبالها بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وذكر المسؤول لو كيمشون أن السفينة في طريقها إلى إنكوراج في ولاية آلاسكا.
وقالت شركة «كروز لاين هولاند أمريكا» المشغلة للسفينة السياحية، إنها ألغت أربع رحلات سياحية آسيوية للسفينة «ويستردام» في مارس وأبريل بسبب «عدم اليقين من الموانئ التي تستقبل السفن السياحية» في المنطقة.
وذكرت شركة «هولاند أمريكا» ووزارة الصحة الكمبودية أن جميع ركاب السفينة تبين عدم إصابتهم بالعدوى.
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