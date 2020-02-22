هاري وميجان يتخليان عن استخدام ساسكس رويال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
تخلى هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس عن خطط إطلاق اسم «ساسكس رويال» على منظمتهما الجديدة، حسبما قال متحدث باسم الزوجين في لندن أمس الأول.
كما تم التخلي عن خطط جعل الاسم «ساسكس رويال» علامة تجارية.
وقال متحدث: بينما يركز الدوق والدوقة على خطط تأسيس منظمة غير ربحية، ونظرا لقواعد الحكومة البريطانية المحددة بشأن استخدام كلمة رويال «ملكي»، فقد تم الاتفاق على ألا تحمل منظمتهما غير الربحية، عندما يتم الإعلان عنها في الربيع، اسم «ساسكس رويال فونداشن».
وكان قصر باكنجهام أعلن الشهر الماضي أن هاري (35 عاما) وميجان (38 عاما) «لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية في المستقبل».
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