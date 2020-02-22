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كيف يعزز الابتعاث مواهب الشباب السعودي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة تقدم المملكة منحا دراسية كل عام للطلاب المتفوقين لمختلف دول العالم، وذلك تماشيا مع الاهتمام المتزايد والدعم الذي تقدمه لنشر المعرفة والبحث العلمي كجزء من مساهمتها المتعددة في عالم الاتصالات العلمية والثقافية على نطاق واسع في تعزيز النهوض بالحضارة الإنسانية. وبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المنح الدراسية نحو 87.844 من أصل 130.397 طالبا وطالبة. أرقام الابتعاث 14,103 منحات دراسية تم تقديمها فى مجال الخدمات المدنية

16,596 منحة دراسية فى المجال الجامعي الأكاديمي

11,854 طالبا سعوديا يدرس اللغة الإنجليزية تبعا لبرنامج المنح بتمويل ذاتي بعيدا عن تمويل البرنامج برامج الابتعاث في السعودية برنامج نيوم للابتعاث لدى نيوم رؤية طموحة لبناء وجهة المستقبل، حيث تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد الأفكار الرائدة وتخطي المألوف في عالم حقيقي يصنعه الخيال، وتعزيزا للمقومات البشرية لبناء مجتمعها المحلي وتغذية إمكاناته.

أطلقت نيوم برنامج نيوم للمنح الدراسية للمجتمع المحلي، والذي يهدف إلى خلق مزيج متوازن بين الإعداد الأكاديمي عالي الجودة وتنمية المهارات القيادية وريادة الأعمال والانغماس متعدد الثقافات لإيجاد الفرصة لتطوير المواهب الشابة من ذوي الطموح العالي والأداء المتفوق.

يستهدف خريجي الثانوية العامة المميزون ذكورا وإناثا من سكان المجتمع المحلي في منطقة نيوم ومدينتي حقل وضباء بمنطقة تبوك، والذين يقع عليهم الاختيار بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والمعرفية وتوظيفهم ضمن قطاعات نيوم.

تكون الأولوية لحديثي التخرج من المدارس الثانوية داخل منطقة نيوم لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية. التخصصات ومراحل الدراسة تخصصات: السياحة الضيافة الآثار والتراث برنامج وزارة الثقافة للابتعاث يستهدف المسار الأول الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، حيث سيضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيبتعثون العام الحالي فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج.

يشمل المسار الثالث الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي.

يضم المراحل الدراسية البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه. التخصصات: علم الآثار التصميم المتاحف الموسيقى المسرح صناعة الأفلام الآداب الفنون البصرية فنون الطهي برنامج أرامكو للابتعاث: - يستهدف المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين للحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول.

- يعتبر أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة. برنامج مسك للابتعاث: يستهدف طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من السعوديين المتميزين دراسيا.

يمهد الطريق لهم وإرشادهم ليتم قبولهم في أفضل جامعات الولايات الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة.

يستهدف الطلاب والطالبات السعوديين المقبولين في أفضل جامعات الولايات الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة

يوفر للطلاب الإشراف والمتابعة والتدريب والبحث في الفرص التي تساعدهم على الشروع في مهنهم بكفاءة وفاعلية من خلال البرامج التدريبية وإيجاد الفرص الوظيفية لهم.

يستهدف أيضا طلاب وطالبات الدراسات العليا المقبولين في أفضل جامعات الولايات الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة.

يساعدهم على الشروع في مهنهم بكفاءة وفاعلية من خلال البرامج التدريبية والبحثية وإيجاد الفرص الوظيفية لهم. التخصصات: الإثراء الأكاديمي التطوير المهني التنمية الشخصية برنامج ابتعاث وزارة الصحة: - يستهدف طلاب وطالبات البكالوريس والماجستير التخصصات: صحة بيئة تعزيز صحة صحة عامة سلامة كيميائية إدارة النفايات الخطرة صحة مهنية الحماية من الإشعاع سموم وملوثات غذائية صحة دولية حشرات طبية استشارة وراثية مكافحة عدوى وبائيات تمريض الأمراض المزمنة إدارة خدمات صحية بالرعاية الصحية الأولية تمريض الأمراض المعدية تمريض صحة مدرسية تثقيف صحي برنامج وزارة الدفاع للابتعاث: يستهدف حملة درجة البكالوريوس والماجستير والثانوية وخريجي التخصصات الفنية. برنامج ابتعاث القدية: يستهدف خريجي الثانوية العامة المتفوقين وطلاب السنة التحضيرية في الجامعات. أهداف البرنامج: الدراسة في أعرق الجامعات العالمية المتخصصة.

التزود بأهم العلوم والمهارات التي تؤهلهم للعمل.

التدريب العملي في مدينة (6 فلاجز) الترفيهية.

التوظيف بعد التخرج في مشروع القدية. برنامج سابك للابتعاث: يستهدف طلاب الثانوية العامة التخصصات: الهندسة الكيميائية الهندسة الميكانيكية المالية الهندسة الصناعية القانون كيمياء التسويق هندسة البيئة المحاسبة هندسة علم المواد إدارة سلسلة الإمدادات هندسة السلامة الموارد البشرية هندسة البرمجيات برنامج البحر الأحمر للابتعاث: يستهدف طلاب الثانوية العامة التخصصات: السياحة التدريب الميداني تطوير المشاريع الاتصالات



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