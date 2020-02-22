مؤتمر في أبوظبي يبحث إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي
تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي أمس في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب «يومكس وسيمتكس 2020”، وذلك تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية”، حيث يسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات.
ويرأس قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.
ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى المؤتمر إلى استشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.
حضر المؤتمر الوفد المرافق لقائد القوات الجوية والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن السديري.
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