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خادم الحرمين يبعث برسالة لملك إسواتيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لوبامبا، الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة إلى ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان العنقري خلال استقباله له أمس الأول.

ونقل السفير العنقري له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

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من جهته أعرب ملك إسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا حرص مملكة إسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

حضر الاستقبال رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا في برقية تهنئة باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام حاج حسن البلقيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقيتين مماثلتين هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إمبراطور اليابان وسلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجيا لحكومتيهما وشعبيهما المزيد من التقدم والازدهار.