صيانة منارات الحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة بسرعة عمل الصيانة اللازمة لمنارتي التوسعة السعودية الثانية، وتغيير القرميد الأخضر وصيانتهما بشكل كامل.
وأكد الرئيس العام على سرعة الإنجاز، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال صيانة منارة توسعة الملك فهد، ويتم العمل على الصنفرة اللازمة واستبدال القرميد المتضرر من مادة الفخار بقرميد معدن ذا جودة أفضل وثبات أقوى ويتميز بسهولته في التنظيف عن طريق الماء فقط.
وشدد على إدارة التشغيل والصيانة باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ليؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.
واختتم الدكتور السديس بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه من دعم لا محدود للمسجد الحرام وحرصهم على سلامة قاصديه، داعيا المولى أن يجزيهم خير الجزاء.
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