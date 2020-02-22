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5 ضوابط لمكبرات الصوت بالمساجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خمسة ضوابط لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية والداخلية، وذلك بعد كثرة الشكاوى حيال ارتفاع أصوات مكبرات الصوت في المساجد والتشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن وزارة الشؤون الإسلامية وجهت تعميما لجميع المناطق والمحافظات التابعة لها بضرورة المتابعة الدقيقة والإشراف المستمر على المساجد، للتأكد من استخدام أجهزة مكبرات الصوت فيها بالطريقة المناسبة التي تقضي بها التعميمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

كما منعت الوزارة في تعميمها بث الدروس والمحاضرات عبر المكبرات الخارجية للمساجد، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة عمل مسح ميداني لمعرفة ما يحتوي كل مسجد من سماعات داخل المسجد وخارجه، والتأكد من الانضباط والتقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة بشأنها، واتخاذ النظام اللازم النظامي فورا تجاه أي مخالفة، إضافة الى التنبيه على أئمة ومؤذني المساجد بالتقيد بالتعليمات وتحميلهم المسؤولية الكاملة تجاه أي مخالفة.