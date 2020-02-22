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«جبل السفينة» مدونة زاخرة بالنقوش الإسلامية في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تبوك

أضفى الموقع والتكوين والشواهد المنقوشة على صخوره تفردا لـ»جبل السفينة» جنوب غرب تبوك، مكتسباً التسمية من تفاصيله التي تبدو للناظر من بعيد على هيئة سفينة راسية في الصحراء.

ويتوسط جبل السفينة صحراء حِسمى الحاضرة في سجل التاريخ، فمنذ الأزل كانت محطة على طريق التجارة القديم من وإلى جزيرة العرب ومرت بها القوافل والركبان على امتداد الحضارات الإنسانية المتتالية، وهذا ما يفسر تنوع وكثرة النقوش الأثرية على صخور الجبل، في حين تردد ذكر حِسمى في الشعر الجاهلي والإسلامي.

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ويصفه المؤرخون بالمدونة الزاخرة بالنقوش الثمودية التي تعود لأكثر من 2600 عام وكذلك الكتابات العربية لفترة ما قبل الإسلام وبعده في زمن مبكر مرورا بالعصور الإسلامية المتلاحقة، فلا يكاد يخلو جزء من الجبل إلا ونقش الثموديون والعرب القدماء دلائلهم عليه، كذلك جمل كتبها أصحابها بالخط الكوفي الأول بدون تنقيط في القرن الأول للهجرة كنوع من التوثيق رحلاتهم وأحوالهم.

عبارات منقوشة

(اللهم اغفر لمحمد بن إبراهيم بن نافع مولى أبو هريرة ذنبه العظيم )

(أنا عمر بن سويد أوصي كل ذي علم أن ينفع بعلمه)

اللهجة الحسمائية