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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: ماجد البقمي
شهدت مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كسبها الهلال، حضور أكثر من 21 ألف متفرج، ملؤوا مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.
واستمتع الحضور بمشاهدة الكلاسيكو الذي شهد شوطًا أول هادئًا، ومثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد فرحة اتحادية بهدف رومارينيو في الدقيقة الـ77 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغيه بحجة التسلل.
وامتدت الإثارة حتى الدقيقة الـ92 التي شهدت ركلة جزاء للهلال، نفَّذها إدواردو، وتصدى لها جروهي قبل أن يعود اللاعب ويكملها في الشباك.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 11:57 PMشاهد .. 21 ألف متفرج يشهدون إثارة الكلاسيكو
تصوير: ماجد البقمي
شهدت مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كسبها الهلال، حضور أكثر من 21 ألف متفرج، ملؤوا مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.
واستمتع الحضور بمشاهدة الكلاسيكو الذي شهد شوطًا أول هادئًا، ومثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد فرحة اتحادية بهدف رومارينيو في الدقيقة الـ77 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغيه بحجة التسلل.
وامتدت الإثارة حتى الدقيقة الـ92 التي شهدت ركلة جزاء للهلال، نفَّذها إدواردو، وتصدى لها جروهي قبل أن يعود اللاعب ويكملها في الشباك.
، شاهد .. 21 ألف متفرج يشهدون إثارة الكلاسيكو ،
المصدر : الخليج 365
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