، الجهات المختصة تُوقف عددًا من الحفلات الغنائية بمحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إقامتها فعاليات دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية

أوقفت الجهات المختصة بعسير عددًا من الحفلات الغنائية، كان من المزمع إقامتها بمقاهٍ للشيشة خلال اليومَيْن الماضيَيْن. وربطت الجهات الأمنية أصحاب تلك المواقع بتعهدات، تضمن عدم إقامة تلك الفعاليات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية.

ويأتي ذلك التحرك بعد إقامة تلك المقاهي حفلات غنائية دون ترخيص خلال الأسابيع الماضية.

وقام منظمو تلك الفعاليات بإرجاع الرسوم المالية التي تم تحصيلها من العملاء.محايل عسير