، جدة تستضيف أول بطولة جولف دولية للسيدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قيمة الجائزة مليون دولار وبمشاركة 108 لاعبات

تنطلق بطولة الجولف الدولية للسيدات بين الـ 19 والـ 22 من مارس المقبل على ملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مقابل شاطئ البحر الأحمر بمحافظة جدة ، بمشاركة أبرز المحترفات العالميات تتصدرهن المتوجة بجائزة الاستحقاق بيث ألين وكارلي بوث الفائزة ثلاث مرات بلقب الجولة الأوروبية، والمتوجة بكأس سوليهم آزهارا مونوز، حيث تبلغ جائزة البطولة مليون دولار بتنظيم من الاتحاد السعودي للجولف.

ويُنتظر أن تنقل فعاليات الجولات الأربع للبطولة عبر بث محلي، إضافة إلى 55 دولة حول العالم، إذ تتنافس أكثر من 108 لاعبات على واحدة من أكبر الجوائز المالية في عالم اللعبة.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور أهمية شراكتهم مع الجولة الأوروبية للسيدات، مشيرًا إلى أن جولف السعودية تسلط الضوء على حقيقة الفرص المتساوية للجنسين المتوفرة في عالم الجولف، لذلك حددنا في بطولة السيدات الأولى جائزة بقيمة مليون دولار بهدف توجيه رسالة حقيقية بالمساواة لجميع محترفات اللعبة حول العالم.

ويُنتظر أن تسلط البطولة النسائية التي تحتضنها السعودية الشهر المقبل الضوء على البيئة المميزة للعبة في البلاد، والعمل الجاد الهادف إلى زيادة تفاعل الجماهير مع الرياضة واهتمامهم بالانضمام إلى عالم اللعبة، خصوصًا في الوقت الذي أثبتت فيه السعودية حضورًا مميزًا في تنظيم فعاليات رياضية ضخمة في منافسات مختلفة مثل الملاكمة والفورميلا وغيرها.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات أليكساندرا آرمز تميز خطوات "جولف السعودية" في بناء فعاليات اللعبة عبر استضافة السعودية للبطولة الأولى للسيدات ودعوة أكبر الأسماء في عالم اللعبة للمشاركة يمكن للعالم الوقوف على حقيقة ما تقدمه السعودية للعبة وللزوار.بطولة الجولف للسيدات جدة