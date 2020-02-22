شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تعيد مراسم زفافها بعد 10 سنوات من الزواج.. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ زوج حين عودته للمنزل بزغاريد الفرح تستقبله وأن زوجته ترتدي فستان الزفاف كما شاهدها لأول مرة حين زفافهما قبل “10” أعوام، حيث أرادت زوجته تقديم هدية مختلفة له لحصوله على درجة البكالوريوس، وذلك بإعادة مراسم زفافهما.

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سعودية تعيد مراسم زفافها بعد 10 سنوات من الزواج.. والسبب صادم!



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وبحسب الزوجة “ع. م” 27 عاماً، وفقاً لـ”عكاظ”، فإنها اتفقت مع شقيقها وأخوالها على ترتيب مراسم زفاف جديد، كون حفل زفافهما الذي أقيم قبل “10” سنوات شابه بعض المشاكل التي حدثت بين والدها وبعض أشقاء العريس، بجانب أنها أرادت رد الجميل لزوجها كونها لم تر منه ما يغضبها طوال سنوات الحياة الزوجية.

وأضافت “ع. م.” أنها أرادت أن تهدي زوجها “عروساً جديدة” بمراسم زفاف كاملة بمناسبة تخرجه من الجامعة، حيث اشتمل الحفل على قيام العروسين بقطع كيكة تحمل صورتهما، وبعد انتهاء مراسم الزفاف نُقل الزوجان إلى أحد الفنادق داخل سيارة مزينة.