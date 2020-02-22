شكرا لقرائتكم خبر عن لم يجرؤ عليها أي ملك سعودي من قبل.. الملك سلمان يفاجئ الجميع وماحدث اليوم في قصره لم يتوقعه أحد.. صور صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسارعت في الفترة الأخيرة خطوات التطبيع العلني بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، في ظل تبادل زيارات إعلامية، وبث العديد من التقارير المصورة من داخل المملكة على التليفزيون الإسرائيلي.





وبعد الحديث عن ترتيبات للقاء سري يجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء إسرائيل، في بلد عربي آخر، فاجأ الملك سلمان الجميع باتخاذ خطوة أكثر وضوحًا وصراحة نحو إتمام التطبيع الرسمي مع الكيان المحتل.

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لم يجرؤ عليها أي ملك سعودي من قبل.. الملك سلمان يفاجئ الجميع وماحدث اليوم في قصره لم يتوقعه أحد.. صور صادمة



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وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل للمرة الأولى في قصره بالعاصمة الرياض، وفدًا متعدد الأديان يضم حاخامًا إسرائيليًّا.





وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع "تويتر": "لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية، وفدًا متعدد الأديان في قصره اليوم، بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين، في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

و"روزين" هو حاخام بريطاني إسرائيلي، ويزور المملكة حاليًّا ضمن وفد لـ"مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"؛ حيث يعد عضوًا في مجلس إدارة المركز.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان استقبل الأمين العام للمركز المذكور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول، ولم تحدد الوكالة أسماء الشخصيات الزائرة.

وأضافت أن "الملك سلمان" رحب بأعضاء الوفد، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكدًا على "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وأعلن "نتنياهو"، الاثنين الماضي، أن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، عدا 3 منها فقط.

وقال "نتنياهو" في كلمة خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس الغربية: "أطور علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاثًا منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار".