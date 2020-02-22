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عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم بعيد ميلاد صديقها الإعلامي “إيلى أبو نجم”، شبيه الشاب السوري قتيل منزلها ،الذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بالشاب السوري القتيل بسبب التشابه الكبير بينهما، حيث نشرت مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع “إنستقرام”، معلقة عليها: “مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وأنت أحلى رفيق”.

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شاهد … نانسي عجرم تظهر في فيديو وهي تحتفل مع الشاب السوري القتيل قبل وفاته!!.. هل كانت على علاقة غرامية معه؟

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وفسر متابعون خطوة نانسي بأنها رد مباشر ومتأخر بعد فترة من انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول إنهاء كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة زوجها.

وكان كتب إيلي وقت تداول الصورة وادعاء أنها مع القتيل محمد الموسى: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة.