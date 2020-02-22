نشوب حريق في مستودع بمحافظة جدة.. والدفاع المدني باشر الحادث

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم السبت، عن نشوب حريق بأحد المستودعات في محافظة جدة. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: «وقوع حريق بمستودع تابع لإحدى الشركات بمحافظة جدة (حي الزهرة)، فيما باشرت فريق الدفاع المدني الحادثة، وتم إخماد الحريق». وأكد المركز عدم وقوع إصابات من جراء الحريق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. وفاة شخص بحريق في عمارة بمكة ‬ بالصور.. السيطرة على حريق بدار سينما في الدمام وإخلاء 219 شخصًا

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