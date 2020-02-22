بملتقى الاستثمار البلدي «فرص».. «أمانة تبوك» تعرض فرصها وخدماتها الاستثمارية

تشارك أمانة منطقة تبوك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاثنين المقبل، بمشاركة أمانات المملكة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام؛ وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة تبوك لاستقطاب المستثمرين من خلال الأنشطة التي توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين، مشيرًا إلى أن جناح الأمانة المشارك سوف يستعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات والفرص التي تقدمها أمانة المنطقة، خاصةً بمدينة تبوك والمحافظات والبلديات التابعة لها.

وأضاف المهندس الشفق أن الأمانة حصرت فرصًا استثمارية تشمل على العديد من المجالات التي تهدف إلى تنمية المنطقة اقتصاديًّا وسياحيًّا وخدميًّا، مبينًا أن هذه الفرص الاستثمارية ستسهم كثيرًا في الزيادة التنافسية، وفي الإيرادات التي تعمل الأمانة على تعزيزها لتنميتها بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م، في تنويع ‏مصادر الاستثمار.

ونوَّه بالملتقى الذي يعد الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي، ووجهة للراغبين في الاستثمار بالمملكة، ومنطقة تبوك على وجه الخصوص؛ لما تتميز به المنطقة من نهضه حضارية، وتنمية سياحية، ومشاريع عملاقة.

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