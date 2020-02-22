الجهني: فرص مرتفعة لهطول أمطار غزيرة وسقوط ثلوج الأسبوع الجاري

توقع الراصد الجوي زياد الجهني، انقلابًا في أحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن خرائط الأرصاد تشير إلى فرص عالية لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بتساقط الثلوج، خلال هذا الأسبوع.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الجهني: «إن الفرصة عالية لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على (تبوك، والحدود الشمالية، وحائل)، مصحوبة بتساقط الثلوج على المرتفعات في منطقة تبوك».

ولفت الجهني إلى أن «الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على منطقتي (مكة والمدينة وأجزاء من القصيم، وشمال غرب منطقة الرياض)».

من ناحيتها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غد الأحد، لافتة إلى أن معظم مناطق المملكة سوف تشهد دفئًا وغيومًا خلال الساعات المقبلة.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: «طقس دافئ ورياح جنوبية وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، وقد تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط المملكة وشمالها».

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وبالنسبة إلى البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-45 كم/ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، أشارت الهيئة، إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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