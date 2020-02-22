الجراد الأحمر يعاود الظهور في الشرقية

كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج» معاودة أسراب الجراد الأحمر الصحراوي ودخول أسراب جديدة قادمة من الناحية الجنوبية باتجاه بلدتي الوزية «شمال الأحساء» وفي المنطقة الصحراوية الممتدة إلى شاطئ العقير، مؤكداً أن فرق التتبع والمكافحة تعمل في الميدان حالياً للقضاء عليها.

متابعة مستمرة

بين الخليل أن هناك متابعة مستمرة للتقارير الواردة من مركز الجراد والآفات المهاجرة في جد، لأسراب الجراد خصوصاً المناطق التي سبق أن تم غزوها من الجراد، وذلك لتوفر البيئة المناسبة من زراعه الأعلاف والمزارع الموجودة، علاوةً على التواصل المستمر مع بعض المزارعين.

وأعلن الخليل أول من أمس خلو واحة الأحساء الزراعية من الجراد الصحراوية التي دخلت الأسبوع الماضي وجرى السيطرة عليها كليا.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس كمال العجيري لـ«دوت الخليج» أن الأسراب التي وصلت إلى الأحساء محدودة مقارنةً بالأسراب في الأسبوع الماضي، وأن وصول الأسراب قبيل ساعات الليل سيسهم في القضاء عليها من خلال رش المبيدات وهو في حال الجثوم، موضحاً أن فترة التحريم للأشجار المثمرة التي تعرضت لرش المبيدات للقضاء على الجراد الصحراوي في مزارع واحة الأحساء تمتد ما بين 7 أيام إلى 10 أيام. وكشفت مصادر لـ«دوت الخليج» أن تشتت الأسراب في أكثر من موقع سهل على فرق المكافحة والرش في أداء عملها بشكل سريع، لافتاً إلى أن الأضرار في المحاصيل والمنتجات الزراعية محدودة وذلك بسبب بدء موسم زراعة الكثير من المحاصيل باستثناء «البرسيم» الذي يعاود الزراعة عدة مرات.

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مشورة فنية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ» لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرةً، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط.

وتهدف الوزارة من إطلاق هذه الخدمة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

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