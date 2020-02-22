غيمة وناي في ختام "شتانا غير"

برعاية محافظ المجاردة سعيد دلبوح، خُتمت فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي «شتانا غير» بأمسية ثقافية وشعبية، قدمها مركز خاط بعنوان «غيمة وناي»، بحضور رؤساء المراكز الإدارية والإدارات الحكومية ومشايخ القبائل، وبحضور آلاف الجماهير على مسرح شارع الفن بالمجاردة. وتحدّث رئيس مركز خاط علي الطارقي عن الدور الكبير الذي قدّمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للوطن والمواطن، في كل مناطق المملكة، ثم شكر أمير المنطقة على دعمه ورعايته للمهرجان، كما شكر محافظ المجاردة لثقته في أبناء مركز خاط للمشاركة في ختام مهرجان المجاردة الشتوي شتانا غير، وسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.



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