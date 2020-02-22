السعودية تُقيّم أسعار تذاكر نجران

رحلات دولية
أبدى كل من عبدالله آل سدران، وحمد صالح، ووافي آل سليم، امتعاضهم من احتكار الرحلات من وإلى مطار نجران على ناقل جوي واحد، مطالبين بإتاحة المجال لشركات النقل الجوي المنافسة لتحقيق مبدأ العدالة بين مطارات المملكة، ووصفوا ارتفاع أسعار التذاكر بغير المبرر، مؤكدين أن أسعار الرحلات الداخلية من مطار نجران إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة توازي في بعض الأوقات قيمة رحلة دولية.
الطيران المدني
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء في تصريح لـ«دوت الخليج» أن قرار زيادة الرحلات في مطار نجران ونقصها يخضع لقرار اللجنة الأمنية.
مطار نجران
• 27 /08 /1440هـ نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول يزف بشرى استئناف رحلات مطار نجران.
• وصول أول رحلة إلى مطار نجران بتاريخ 01 /09 /1440هـ.
• 28 /3 /1441 الأمير تركي بن هذلول يوجه بتسيير رحلات إضافية من مطار نجران إلى الرياض وجدة.
مطار نجران
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