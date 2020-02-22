بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة، لإمبراطور اليابان الإمبراطور ناروهيتو، وسلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لإمبراطور اليابان، وسلطان بروناي دار السلام، ولحكومتيهما وشعبيهما اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتين مماثلتين للإمبراطور ناروهيتو، والسلطان حاج حسن البلقيه. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجياً لحكومتيهما وشعبيهما المزيد من التقدم والازدهار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة اليابان وبروناي بذكرى اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.