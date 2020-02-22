تهنئة اليابان وبروناي بذكرى اليوم الوطني

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتين مماثلتين للإمبراطور ناروهيتو، والسلطان حاج حسن البلقيه.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجياً لحكومتيهما وشعبيهما المزيد من التقدم والازدهار.
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