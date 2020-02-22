السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنهي استعداداتها للمشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض



عرعر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة الحدود استعداداتها للمشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنطلق فعالياته بعد غدٍ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ووقف ‏أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري على استعدادات جناح المنطقة، المشارك ضمن تجمع ومشاركة أمانات مختلف مناطق المملكة، إذ تستعرض جميعها خلال هذا الملتقى العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بكل منطقة، والخيارات الوظيفية الجديدة كذلك، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية عموماً.

// انتهى //

21:14ت م

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