السعودية اليوم / سفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا تحتفي بمدير جامعة الإمام



جاكرتا 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أندونيسيا عصام الثقفي مأدبة عشاء على شرف معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري والوفد المرافق له، الذي يزور جمهورية إندونيسيا هذه الأيام.

حضر العشاء نائب السفير ومدراء المكاتب الفنية التابعة للسفارة.

// انتهى //

21:03ت م

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