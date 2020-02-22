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رئيس الموساد ومسؤول عسكري إسرائيلي زارا قطر مؤخرًا

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2020-02-22

رئيس الموساد ومسؤول عسكري إسرائيلي زارا قطر مؤخرًا

تنسيق الدوحة وتل أبيب مستمر

متابعات الخليج 365 - متابعة

في الوقت الذي تزعم فيه الدوحة مساندتها لقضية فلسطين، تفتح أبوابها سرًّا وعلانية لكبار المسؤولين في دولة الاحتلال لزيارة الدوحة وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين هناك.

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وأفادت قناة العربية أن رئيس الموساد الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي زارا الدوحة مؤخرًا.

وفي التفاصيل: قام رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي، بزيارة سرية للدوحة مطلع الشهر الحالي، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

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