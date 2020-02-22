الكويت تجلي 120 من رعاياها عن إيران بسبب كورونا

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الكويت وصول أول رحلة خاصة قادمة من إيران على متنها 120 مواطنًا في إطار خطة إجلاء الكويتيين بعد اكتشاف كورونا في إيران.

وأكد وزير الصحة الكويتي، د. باسل الصباح، أن جميع ركاب الطائرة الأولى بصحة جيدة، ولا يظهر عليهم أعراض كورونا.

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وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت أنها وبالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة والإدارة العامة للطيران المدني، قد بدأت وستستكمل اليوم السبت الموافق 22/ 2/ 2020 تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية.

وتابعت أنها ستلبي أي تكليف لها من الجهات المسؤولة لإجلاء المزيد من المسافرين كلما دعت الحاجة لذلك؛ تأمينًا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وكانت الكويت أعلنت الخميس وقف نقل الأفراد برًّا وبحرًا وجوًّا من وإلى إيران بعد اكتشاف عدة حالات كورونا.

يذكر أن إيران أعلنت اليوم وفاة سادس حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد.

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