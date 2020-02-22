المرور: عدم التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية مخالفة

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي على أهمية اتباع إرشادات رجال الأمن اليدوية، مشيرًا إلى أن مخالفتها يستوجب العقاب.

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وقال المرور السعودي: التقيّد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية، وسلامة قائدي المركبات على الطريق.

وأوضح المرور السعودي أن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشاراته الأولوية على الإشارات الضوئية يُعد مخالفة مرورية.

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