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مركز النخيل يوضح حقيقة تأثير التمور على مرضى السكري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أن الدراسات العلمية أثبتت أن للتمور مؤشرًا سكريًّا منخفضًا، لكن ذلك لا يمنع مريض السكر من تناول العلاج.
وقال المركز نقلًا عن الدكتورة منيرة قاسم المسلم أستاذ مساعد في التغذية العلاجية، جامعة الملك فيصل بالأحساء: إشارة للفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مرض السكري والتمر نتائج غير متوقعة” فقد أثبت البحث العلمي أن تأثير تناول التمر على السكر وإنسولين الدم منخفض إلى متوسط على كلٍّ من الأصحاء ومرضى السكري النوع الثاني.
كما أنه تم إجراء بحث على مرض السكري النوع الثاني أظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر كان لديهم مخزون سكر الدم أقل.
وتابع المركز أنه بالنسبة لصنف تمور السكري أثبت البحث العلمي أن له مؤشرًا سكريًّا منخفضًا. مشيرًا إلى أن كون التمر تأثيره منخفض على سكر الدم، لا يعني أن يتوقف مريض السكري عن أخذ العلاج المناسب وفي وقته المناسب.
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