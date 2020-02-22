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قيصري سبور يفلت من قونيا سبور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أنقرة أفلت قيصري سبور من الهزيمة أمام قونيا سبور وتعادل معه 2 - 2 أمس في المرحلة الـ23 من الدوري التركي الممتاز. ورفع قيصري سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ18 الأخير مقابل 21 نقطة لقونيا سبور في المركز الـ15. وتقدم قونيا سبور بهدفي عمر شاهينار، وأمير هادزياهميتوفيتش، ثم رد قيصري سبور بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لأرتيم كرافتس، ثم خطف التعادل قبل 3 دقائق من النهاية سجله بيدرو هنريكي.



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