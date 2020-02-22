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شباب الأهلي دبي يعتزم إعفاء مدربه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبي

قالت تقارير إخبارية أمس إن نادي شباب الأهلي دبي، المنافس في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، يعتزم إنهاء عمل مديره الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

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وذكر موقع صحيفة الإمارات اليوم، أن إدارة نادي شباب الأهلي استقرت على الاستغناء عن خدمات أروابارينا، عقب هزيمة الفريق أمام بني ياس 0-1 أمس الأول وخروجه من دور الثمانية ببطولة كأس رئيس الدولة.

وأشارت إلى أن القرار يأتي أيضا نتيجة خروج شباب الأهلي من 3 بطولات منذ بداية الموسم، هي كأس السوبر والخسارة في نهائي كأس الخليج العربي وأخيرا الخروج من كأس رئيس الدولة، مما أسهم في اقتناع إدارة النادي بالاستغناء عن المدرب، وتغيير القيادة الفنية للفريق.

ويتصدر شباب الأهلي دبي دوري المحترفين الإماراتي حاليا برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه العين صاحب المركز الثاني.