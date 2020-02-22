اخبار السعوديه

شباب الأهلي دبي يعتزم إعفاء مدربه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

شباب الأهلي دبي يعتزم إعفاء مدربه
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبي

قالت تقارير إخبارية أمس إن نادي شباب الأهلي دبي، المنافس في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، يعتزم إنهاء عمل مديره الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

Advertisements

وذكر موقع صحيفة الإمارات اليوم، أن إدارة نادي شباب الأهلي استقرت على الاستغناء عن خدمات أروابارينا، عقب هزيمة الفريق أمام بني ياس 0-1 أمس الأول وخروجه من دور الثمانية ببطولة كأس رئيس الدولة.

وأشارت إلى أن القرار يأتي أيضا نتيجة خروج شباب الأهلي من 3 بطولات منذ بداية الموسم، هي كأس السوبر والخسارة في نهائي كأس الخليج العربي وأخيرا الخروج من كأس رئيس الدولة، مما أسهم في اقتناع إدارة النادي بالاستغناء عن المدرب، وتغيير القيادة الفنية للفريق.

ويتصدر شباب الأهلي دبي دوري المحترفين الإماراتي حاليا برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه العين صاحب المركز الثاني.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب الأهلي دبي يعتزم إعفاء مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا