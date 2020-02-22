كورونا يؤجل 42 مباراة بإيطاليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما
أعلنت لجنة كرة القدم للهواة في إقليم لومبارديا بإيطاليا تأجيل 42 مباراة في مختلف المسابقات، بينها مسابقات شباب وأخرى للسيدات، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.
وسجلت إيطاليا حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وذلك في شمال البلاد، حيث يواجه نحو 50 ألف شخص قيودا بسبب الحظر المفروض على عشرات الأماكن.
وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي تأجيل المباريات التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع بسبب الوضع الحرج المتعلق بانتشار الفيروس في شمال البلاد، حيث جرى تسجيل 34 حالة إصابة أغلبها في لومبارديا، وسجلت مدينة فينيتو حالتين، ومدينة لاتسيو 3 حالات.
وأودى الفيروس بحياة رجل عمره 78 عاما في بادوا، وسيدة في لومبارديا.
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