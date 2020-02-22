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يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل لمدة يومين على رأس وفد، يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (السبت).
وأوضحت وكالة الأنباء أن "شتاينماير سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهته، بيَّن مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.
وقبل أسبوعَيْن زار "حمدوك" ألمانيا، والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدَيْن، تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.السودان الرئيس الألماني
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 09:56 PM
وقَّع البلدان اتفاقية تعاون أمني وعسكري
يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل لمدة يومين على رأس وفد، يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (السبت).
وأوضحت وكالة الأنباء أن "شتاينماير سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهته، بيَّن مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.
وقبل أسبوعَيْن زار "حمدوك" ألمانيا، والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدَيْن، تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.
، رفع الحظر التنموي.. الرئيس الألماني يزور السودان ،
المصدر : الخليج 365
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