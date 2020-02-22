، «كورونا».. يتراجع بالصين.. ويتزايد في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحذير من ارتفاع معدل الإصابة

سجلت الصين انخفاضًا حادًا في عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، لكنّ مسؤولي الصحة في العالم، حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في بلدان أخرى.

ففي الصين سجلت السلطات 397 حالة مؤكدة جديدة أمس، نزولاً من 889 أمس الأول.

وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع زيادة تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين، لكنها عبّرت عن قلقها من عدد الحالات التي أُصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصًا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

من جهة أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وبين أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المنظمة أعطت الأولوية لـ13 دولة في إفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.فيروس كورونا الجديد