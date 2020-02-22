، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.. 4 مواجهات مثيرة في كأس العرب للشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُقام عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا

تُختتم غدًا الأحد مباريات المجموعتين الأولى والثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بـ4 لقاءات، تجمع بين العراق وموريتانيا، وتونس مع الكويت، والمغرب أمام مدغشقر، وأخيرًا البحرين ضد جيبوتي.

ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخب العراق نظيره الموريتاني على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر، بينما يستضيف ملعب نادي الاتفاق مباراة تونس مع الكويت.

وضمن المنتخب التونسي التأهل مسبقًا إلى دور الثمانية؛ إذ يحتل صدارة المجموعة بـ6 نقاط من فوزين، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط، ثم العراق والكويت بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب المغرب نظيره مدغشقر على ملعب نادي الرياض بالرياض، بينما يواجه منتخب البحرين نظيره جيبوتي على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وضَمِن منتخب المغرب أيضًا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزين مَنَحاه صدارة مجموعته بـ6 نقاط، يليه مدغشقر والبحرين بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يحل منتخب جيبوتي رابعًا بدون رصيد.

وتُقام جميع المباريات في تمام الثالثة والنصف عصرًا.بطولة كأس العرب بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عام