، "أردوغان" يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر أن سياساته هناك ليست مغامرة

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قواته مدعومة بمقاتلين من الجيش الوطني السوري تقاتل في ليبيا، وتكبدت عدداً من القتلى خلال معاركها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وفي كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير، قال "أردوغان": "نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض، وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك"، وفقاً لـ"الأناضول".

واعتبر أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة أو خياراً عبثياً.