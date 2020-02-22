، تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

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