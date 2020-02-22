اخبار السعوديه

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحزم النصر الدوري السعودي للمحترفين

تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن

Advertisements
أحمد سرور الخليج 365 2020-02-22

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441

08:49 PM

اخر تعديل

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441

09:32 PM

في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ردَّ النصر الدَّيْن لنظيره الحزم، واستطاع أن يهزمه بثنائية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الحزم بالرس في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند النقطة الـ22 في المركز الـ12.

الشوط الأول لم يظهر بالصورة المأمولة من جانب عناصر الفريقين، وكان الاستحواذ الأكبر للضيف، لكنه كان سلبيًّا.

وشهد الشوط الأول تألق حارس الحزم "الجزائري" مليك عسلة في التصدي لمحاولات هداف النصر المغربي "عبدالرزاق حمدالله" والنيجيري "أحمد موسى".

كما ضلت تسديدة نور الدين مرابط عند الدقيقة الـ40 طريق المرمى الحزماوي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ54، حضر النصر بهدف الفرح عن طريق رأسية رائعة من قِبل مدافعه عبدالإله العمري بعد استثماره عرضية زميله سلطان الغنام.

حاول الحزم تعديل النتيجة، لكن كانت المحاولات سلبيه حتى الدقيقة الـ88 التي حضر فيها البديل الناجح يحيى الشهري بهدف النصر الثاني (التأكيد)، وخطف النقاط الثلاث.

، تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تساوى مع الهلال (مؤقتًا).. النصر يرد الدَّيْن للحزم بهدفَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا