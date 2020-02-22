شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأتين وإخلاء 5 آخرين في حريق شقة سكنية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت امرأتين من جنسية عربية الى اختناق ، فيما تم اخلاء 3 نساء وطفلين عقب نشوب حريق بشقة سكنية بحي قويزة شرق محافظة جدة وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً الساعة مساء اليوم يفيد عن وجود حريق في بمنزل بحي قويزة ، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة ، وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن احتراق في غرفة بشقة في الدور الارضي لعمارة سكنية مكونة من دورين ، وتم إخلاء 3 نساء وطفلين وتم اخماد الحريق عن طريق الفرق ونتج عنه تعرض امرأتين من جنسية عربية في العقد الرابع والسابع لضيق تنفس بسيط وعولجن من قبل الهلال الاحمر في الموقع.

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