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2020-02-22 إخلاء 3 نساء وطفلين في حريق جدة علاج امرأتين بالموقع متابعات الخليج 365 - جدة أخلت فرق الدفاع المدني في جدة 3 نساء وطفلين في حريق شقة سكنية بأحد أحياء جدة. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من دورين، تم إخلاء 3 نساء وطفلين. Advertisements وأضاف الدفاع المدني: تلقت امرأتان العلاج بالموقع، وهما بصحة جيدة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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