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مواطنون يحرجون غازكو : نظافة أسطوانات الغاز مسؤوليتكم
طالبوا بعدم تداولها أو السماح بدخولها البيوت
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر العديد من المواطنين عن امتعاضهم من سوء نظافة بعض أسطوانات الغاز، التي يتم توزيعها على المنازل.
وحمل المواطنون شركة غازكو المسؤولية عن نظافة أسطوانات الغاز، داعين إلى عدم السماح بتبديل أو تداول أسطوانات الغاز غير النظيفة.
وأبدى المغردون استغرابهم من استمرار الشركة في بيع أسطوانات غير نظيفة ولا تليق باسم الشركة ومكانتها.
وأطلق المواطنون وسمًا على تويتر بعنوان ” نظافة أسطوانات الغاز “، عبروا فيه عن امتعاضهم من الحالة المذرية التي وصلت إليها أسطوانات الغاز في المملكة.
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