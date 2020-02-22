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فيديو.. الخادمات وراء 78 % من حالات العنف ضد الأطفال
وسط غياب رقابة الأب والأم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة سابقًا، نادية السيف، أن فئة الخادمات هي الأكثر تورطًا في جرائم العنف ضد الأطفال في المملكة.
وأرجعت السيف خلال استضافتها على قناة الإخبارية سبب عنف الخادمات ضد الأطفال إلى الرغبة في الانتقام من المعاملة السيئة التي تلقاها هذه الفئة من بعض الآباء والأمهات.
وأضافت أن 78% من حالات العنف ضد الأطفال يأتي من العاملات وفقًا لدراسة سابقة عن المجتمع السعودي.
وتابعت أن ممارسة العنف ضد الخادمة يعتبر مسوغًا للعاملة لممارسة العنف ضد الأبناء، داعيةً إلى اتباع أساليب تربوية للتعامل مع الأبناء ومعاملة الخادمات بأسلوب حسن.
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