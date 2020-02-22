شكرا لقرائتكم مكافأة مباشرة الأموال العامة تضم 11 فئة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-22 مكافأة مباشرة الأموال العامة تضم 11 فئة جديدة ضمن التخصصات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض وافق وزير الخدمة المدنية على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة. Advertisements وشملت الفئات الجديدة العاملين في وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية؛ بحسب صحيفة عكاظ. وكانت لجنة ثلاثية درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي- مساعد صيدلي- فني صيدلي- فني أشعة- فني تمريض- مساعد صحي- أخصائي مختبر- فني مختبرات- فني علاج طبيعي- فني أسنان وفني تخدير) لمكافأة مباشرة الأموال العامة، بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الـ3 من لائحة مباشرة الأموال العامة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة مباشرة الأموال العامة تضم 11 فئة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.