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تدشين خدمة الكترونية لبلاغات الجراد الصحراوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الالكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ.

وتعمل الوزارة من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، ومتابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد، ومراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته.

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وتنفذ خطط موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، ويوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

إلى ذلك واصلت فرق الرصد والمكافحة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، متابعتها لوصول أسراب الجراد إلى الأحساء، ورصدتها من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية، وصولا إلى العقير، وتصدت فرق الرصد والمكافحة إليها بعمل خطة محكمة تمكنت من خلالها القضاء على تلك الأسراب.

وأكد مدير عام مكتب الوزارة المهندس إبراهيم الخليل جاهزية فرق المكافحة للتصدي لأسراب الجراد، مبينا أن نتائج تتبع فرق الرصد والاستكشاف، وبالتواصل مع الجهات المختصة في القطاعات الحكومية بالمحافظة، لم تظهر ما يشير إلى تضرر كبير في مزارع المحافظة.