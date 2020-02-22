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43 قتيلا في أعمال عنف بزامبيا

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43 قتيلا في أعمال عنف بزامبيا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوساكا

ذكرت الشرطة في زامبيا أن 43 شخصا قتلوا وأصيب 23 آخرون في أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد ضد أشخاص يشتبه بأنهم مسؤولون عن مهاجمة منازل برذاذ سام.

وقال المفتش العام، كاكوما كانجانجا، للصحفيين في العاصمة لوساكا إن الشرطة تلقت حتى الآن 511 تقريرا عن حوادث لـ»الرش الكيميائي للمواد السامة على الأسر» التي أضرت بـ1687 ضحية. وجرى اعتقال «16 مشتبها بهم»، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

وهاجم مثيرو الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، حيث إنهم كانوا يسعون للقصاص بشكل فوري من المشتبه بهم في السجون، طبقا للشرطة، حيث تم احتجاز خمسة أشخاص بسبب التحريض على العنف، ويواجهون اتهامات بالقتل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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