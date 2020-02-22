إسرائيل تقتل فلسطينيا وتغلق باب الأسباط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ رام الله
قتل فلسطيني أمس برصاص الشرطة الإسرائيلية في شرق القدس بداعي محاولته تنفيذ عملية طعن، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ «باستشهاد المواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه في القدس»، وأشارت إلى أن حادثة إطلاق النار وقعت قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس، وأوضحت أنه في أعقاب الحادثة شددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن وتمكنت قوة من حرس الحدود من إطلاق النار عليه وأردته قتيلا فيما تعرضت عابرة سبيل للطعن ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية الاثنين الماضي بزعم محاولته القيام بعملية طعن.
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