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مكافحة الاحتكار الأوروبية تتجه لمنح أرامكو موافقة غير مشروطة للاستحواذ على سابك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تتجه هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي لمنح شركة «أرامكو» موافقة غير مشروطة فيما يخص صفقتها للاستحواذ على حصة من شركة «سابك».

وقالت مصادر مطلعة لرويترز أمس، إنه من الممكن أن تحصل «أرامكو»، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على موافقة غير مشروطة، من هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبي على شراء نسبة 70% من الشركة السعودية للصناعات البتروكيماويات «سابك»، بمبلغ 69 مليار دولار.

وكانت أرامكو أعلنت عن هذه الصفقة في مارس من العام الماضي، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات. و»سابك»، رابع أكبر مجموعة في العالم للبتروكيماويات، وتعمل في أكثر من 50 دولة.

وفي سياق آخر وصف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تقريرا إعلاميا بفيد بأن الرياض تدرس مغادرة تحالف أوبك+، والذي يضم روسيا ومنتجين آخرين بأنه «هراء».

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وقال الأمير عبدالعزيز لرويترز ردا على تصريحات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال «هذا سخيف ومحض هراء».

وأضاف «وقعنا جميعا على ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية. نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع شركائنا في أوبك وأوبك+».

وكانت وول ستريت جورنال أوضحت أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أن السعودية والكويت والإمارات تعتزم إجراء محادثات لبحث إمكانية خفض الإنتاج معا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وأوصت لجنة منبثقة عن أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر المجموعة بتعميق قيودها الإنتاجية 600 ألف برميل يوميا إضافية للتصدي لهبوط الطلب على النفط الناتج عن تفشي الفيروس الجديد.