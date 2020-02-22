، الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحل تجاري بزهراء جدة دون إصابات ،

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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق بمحل تجاري، اندلع عند الساعة الـ(13:03)؛ إذ ورد بلاغ لعمليات ٩١١ عن وجود حريق في محل تجاري بحي الزهراء شمال محافظة جدة؛ فجرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.
وأضاف: بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في ميزانَيْن بمساحة 24 مترًا مربعًا، تابعَيْن لمحل تجاري، نشاطه أجهزة إلكترونية، ويقع ضمن مركز تجاري مكون من دور وميزانين بمساحة تزيد على 12000 متر مربع.
وتم عزل موقع الاشتعال عن بقية أجزاء المركز، ومحاصرته، وفتح أكثر من منفذ نظرًا لكثافة الأدخنة، وتم الوصول لمصدر الاشتعال وإخماده من قِبل الفرق دون إصابات ولله الحمد.
مشيرًا إلى أن فرق التحقيق والسلامة باشرت عملها بالموقع لمعرفة الأسباب.
الدفاع المدني مدني جدة جدة حريق مجمع تجاري
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحل تجاري بزهراء جدة دون إصاباتعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-02-22
قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق بمحل تجاري، اندلع عند الساعة الـ(13:03)؛ إذ ورد بلاغ لعمليات ٩١١ عن وجود حريق في محل تجاري بحي الزهراء شمال محافظة جدة؛ فجرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.
وأضاف: بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في ميزانَيْن بمساحة 24 مترًا مربعًا، تابعَيْن لمحل تجاري، نشاطه أجهزة إلكترونية، ويقع ضمن مركز تجاري مكون من دور وميزانين بمساحة تزيد على 12000 متر مربع.
وتم عزل موقع الاشتعال عن بقية أجزاء المركز، ومحاصرته، وفتح أكثر من منفذ نظرًا لكثافة الأدخنة، وتم الوصول لمصدر الاشتعال وإخماده من قِبل الفرق دون إصابات ولله الحمد.
مشيرًا إلى أن فرق التحقيق والسلامة باشرت عملها بالموقع لمعرفة الأسباب.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
08:29 PM
"القرني": فريق التحقيق باشر مهامه لمعرفة الأسباب
قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن فرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق بمحل تجاري، اندلع عند الساعة الـ(13:03)؛ إذ ورد بلاغ لعمليات ٩١١ عن وجود حريق في محل تجاري بحي الزهراء شمال محافظة جدة؛ فجرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.
وأضاف: بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في ميزانَيْن بمساحة 24 مترًا مربعًا، تابعَيْن لمحل تجاري، نشاطه أجهزة إلكترونية، ويقع ضمن مركز تجاري مكون من دور وميزانين بمساحة تزيد على 12000 متر مربع.
وتم عزل موقع الاشتعال عن بقية أجزاء المركز، ومحاصرته، وفتح أكثر من منفذ نظرًا لكثافة الأدخنة، وتم الوصول لمصدر الاشتعال وإخماده من قِبل الفرق دون إصابات ولله الحمد.
مشيرًا إلى أن فرق التحقيق والسلامة باشرت عملها بالموقع لمعرفة الأسباب.
، الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحل تجاري بزهراء جدة دون إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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