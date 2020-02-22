السعودية اليوم / قيادة عمليات بغداد تؤكد إصابة عدد من منتسبي قوات حفظ القانون ببنادق صيد



بغداد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم،عن اصابة عدد من منتسبي قوات حفظ القانون بجروح ببنادق صيد.

واتهمت القيادة في بيان صحفي من وصفتهم بـ" المجاميع العنيفة داخل التظاهرات" بالقيام بهذه الاعمال ,منوهة بان القوات الأمنية تمارس ضبط النفس,وتهيب بالمتظاهرين السلميين التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات, واعتقال المنفذين وإحالتهم الى القضاء .

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18:03ت م

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