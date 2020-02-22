السعودية اليوم / فريق طبي فلسطيني ينجح بإجراء عملية قلب لجنين في رحم أمه



القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

نجح فريق طبي فلسطيني في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس المحتلة، بإجراء عملية قلب لجنين وهو في رحم أمه، في الأسبوع الثلاثين من الحمل، وكان يعاني من ضمور في البطين الأيسر.

وقالت "المقاصد" في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الكشف الطبي أظهر بعد أسبوعين على إجراء العملية، بأن الجزء الأيسر من قلب الجنين بات في حالة أفضل، حيث بدأ الدم يتدفق من الصمام الأبهر بعد إعادة فتحه بواسطة بالون تم إدخاله إلى القلب، فيما يشبه عملية قسطرة الشرايين لدى الكبار، لكن بإجراءات أكثر تعقيدا وخطورة، وهو الأمر الذي سيمنح الجنين فرصة أكبر للحياة بعد الولادة.

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17:55ت م

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