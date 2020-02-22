السعودية اليوم / إيقاف 29 شخصًا بين مهاجرين ومهربين وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجزائر



الجزائر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري 29 شخصًا بين مهاجرين ومهربين بعدد من المدن الجزائرية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم إيقاف 4 مهربين بتمنراست وبشار وأدرار، وصودر منهم 14 مولد كهربائي، و16 مطرقة ضغط، و3 أجهزة للكشف عن المعادن، ومواد أخرى معدة للتهريب.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدينتي تلمسان وورقلة.

وأشارت المصادر نفسها إلى انه تم تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمدينتي الجلفة وبومرداس.

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17:40ت م

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