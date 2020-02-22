السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل والدة وأخوي الشهيد زعاترة



القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، والدة وأخوي الشهيد ماهر يوسف زعاترة من جبل المكبر، الذي اعدمته قوات الإحتلال قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد زعاترة، وداهمت منزله واستجوبت أهله قبل اعتقال والدته واخويه.

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17:34ت م

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